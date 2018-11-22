МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ в долгосрочной перспективе прогнозирует цену на нефть на уровне около 50 долларов за баррель, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Мы ожидаем довольно серьезного снижения и довольно низкий уровень цен на основные сырьевые товары в долгосрочной перспективе. По нашим оценкам, к 2025-2030 году цены будут находиться на уровне примерно 50 долларов за баррель и дальше сохраняться на этом уровне в реальном выражении", — сказал Орешкин.

По его словам, Минэкономразвития прогнозирует темпы роста ВВП РФ на уровне чуть выше 3% в долгосрочной перспективе. "Мы имеем два глобальных тренда: позитивный демографический тренд, постепенное замедление роста производительности труда, которые в целом будут обеспечивать довольно стабильную динамику роста экономики долгосрочную в районе чуть выше 3% ВВП", — сказал Орешкин.

Также министр сообщил, что его ведомство прогнозирует темпы роста ВВП РФ на уровне чуть выше 3% в долгосрочной перспективе. "Мы имеем два глобальных тренда: позитивный демографический тренд, постепенное замедление роста производительности труда, которые в целом будут обеспечивать довольно стабильную динамику роста экономики долгосрочную в районе чуть выше 3% ВВП", — заявил министр.



