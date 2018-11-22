МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая нефтегазовая корпорация Индии Indian Oil Corporattion (IOC) намерена увеличить объемы закупок нефти в Иране в 2018-2019 финансовом году, пишет агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя компании.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт нефти из Ирана в предыдущем фингоду из-за спора о правах на разработку крупного газового месторождения, отмечает агентство.

Представитель компании сообщил, что в 2018-2019 финансовом году Indian Oil планирует покупать 180 тысяч баррелей иранской нефти в день. Индийские НПЗ будут платить за импорт нефти из Ирана в рупиях через государственный банк UCO.

В начале ноября официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар заявлял, что Нью-Дели изучает возможности продолжения закупок сырой нефти из Ирана после решения США временно освободить ряд стран, в том числе Индию, от действия нефтяных санкций.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкции против страны, в том числе вторичные. Часть санкций были введены в действие с 7 августа. Более существенные санкции, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября. Однако Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.