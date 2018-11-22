МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Саудовская Аравия не будет перенасыщать нефтяной рынок поставками, а удовлетворит существующий спрос, передает агентство Блумберг слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

"Саудовская Аравия удовлетворит спрос на нефть, не будет перенасыщать рынок поставками", — приводит агентство слова министра. Аль-Фалих также отметил, что добыча королевства сейчас находится выше уровня в 10,7 миллиона баррелей в день. "Добыча нефти Саудовской Аравией на данный момент выше, чем в последние годы", — приводит агентство слова аль-Фалиха.

Накануне агентство сообщило со ссылкой на неназванных менеджеров компаний нефтяной отрасли королевства, что добыча нефти в Саудовской Аравии в отдельные дни ноября росла до рекордного уровня в 11 миллионов баррелей. При этом, по данным вторичных источников ОПЕК, в октябре Саудовская Аравия увеличила добычу на 127 тысяч баррелей в сутки — до 10,63 миллиона баррелей в день, а согласно данным самой страны, ее добыча выросла немного больше — на 141 тысячу баррелей в сутки, до 10,642 миллиона баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Однако в последнее время участники сделки все чаще говорят о риске "переизбытка" предложения на рынке в 2019 году.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.