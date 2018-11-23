МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Стоимость нефти марок Brent и WTI в пятницу вечером снижается на 4,5-6%, при этом цена Brent впервые с 27 октября 2017 года опустилась ниже 59 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.25 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,57%, до 59,74 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 6,04%, до 51,33 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов цены на нефть марок Brent и WTI опускались на 5% и 7% соответственно.

Опасения по переизбытку нефти на рынке привели к резкому падению нефтяных цен. Так, минэнерго США в среду сообщило, что за неделю по 16 ноября коммерческие запасы нефти в стране выросли на 4,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали роста только на 2,5 миллиона баррелей. Добыча за неделю осталась на уровне 11,7 миллиона баррелей.

По мнению аналитика FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga), динамика нефтяных котировок будет зависеть от того, примет ли ОПЕК решение о сокращении добычи сырья. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Однако в последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году.