МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Генеральный директор французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне ожидает, что ОПЕК объявит в декабре о решении значительно сократить объемы добычи нефти странами-участницами, а Россия, вероятно, согласится уменьшить добычу этого сырья вслед за странами ОПЕК, передает агентство Блумберг со ссылкой на слова главы компании.

Помимо этого, гендиректор Total отметил, что нефтяной рынок был "сбит с толку" тем, что после вступления в силу санкций США против Ирана Вашингтон сделал послабления для целого ряда крупных покупателей иранской нефти.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

Однако в последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году. Свои дальнейшие действия участники сделки будут обсуждать в начале декабря.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.