МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. ОПЕК может объявить о решении вернуться к целевым уровням по добыче нефти, установленным соглашением ОПЕК+ в 2016 году, чтобы сокращение добычи сырья носило менее выраженный характер, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Эр-Рияде, знакомые с ситуацией.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году.

Как пишет издание, возвращение ОПЕК к целевому уровню добычи сырья, установленному венской сделкой, позволит альянсу одновременно не допустить резкого роста цен на нефть, что соответствует требованиям со стороны США, и уменьшить объемы добычи этого сырья, что поможет сбалансировать рынок.

По данным газеты, перепроизводство Саудовской Аравии составляет почти 1 миллион баррелей нефти в сутки.

"Сокращение (добычи нефти — ред.) будет значительным, но менее выраженным", — отметил источник издания. Он добавил, что такой шаг также позволит не вступать в конфронтацию с Россией, которая не проявляет стремления уменьшить объемы добычи сырья.

Свои дальнейшие действия участники сделки будут обсуждать в начале декабря. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.