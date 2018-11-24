МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Согласно данным торгов, на рынке нефтяных фьючерсов США сформировался "смертельный крест", отмечает Блумберг.

Так, впервые с июня прошлого года 50-дневный скользящий средний показатель стоимости фьючерсов на нефть WTI снизился ниже аналогичного значения за 200 дней. Таким образом, при изображении цен на соответствующем графике получилось пересечение. Аналитики называют это явление "крестом смерти", поэтому существует вероятность дальнейшей просадки стоимости черного золота.

К 18:30 мск пятницы фьючерсы на WTI с поставками в январе рухнули на 6,8%, до $50,92 за баррель. Падение за неделю составило практически 10%, за это же время Brent упал на 12%.

В пятницу январские фьючерсы нефти Brent упали на 5,85%, до $58,95 доллара за баррель.

Примечательно, что эксперты не наблюдали "крест смерти" у североморской нефти.