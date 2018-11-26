МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Добыча нефти в Саудовской Аравии достигает рекордных 11,2 миллиона баррелей в день, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с показателями.

Отмечается, что ранее в текущем месяце Саудовская Аравия добывала в среднем 10,8-10,9 миллиона баррелей нефти в день в ответ на повышенный спрос со стороны клиентов, которые готовились к перебоям с поставками из Ирана в связи с американскими санкциями. При этом в среду источники агентства сообщали, что в отдельные дни ноября страна поставляла на рынок более 11 миллионов баррелей за счет сокращения запасов.

Сегодня агентство также добавляет, что неизвестно, планирует ли Саудовская Аравия поддерживать продолжать наращивание объемов нефтедобычи.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее в ноябре заявлял, что добыча нефти в стране в текущем месяце складывается выше октябрьского уровня, но в декабре показатель снова будет снижаться. По его словам, временное увеличение объема нефтедобычи связано с повышенным спросом со стороны нефтеперерабатывающих заводов.