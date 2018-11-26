МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Wintershall получила 10%-ную долю в 40-летней концессии на разработку крупного газового месторождения "Гаша" (Ghasha Concession) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщила немецкая компания.

"Контракты на разработку залежей газа были выданы правительством ОАЭ на 40-летний период. Другим партнером ADNOC по проекту, кроме Wintershall, выступает итальянская компания Eni, которой принадлежит 25%-ная доля в концессии", — сообщила Wintershall.

Как ожидает эмиратская ADNOC, объем добычи газа с месторождения составит 1,5 миллиарда кубических футов (28,3 миллиона кубометров) газа в день примерно к середине 2028 года. Также, согласно прогнозам, добыча нефти и конденсата с месторождения составит 120 тысяч баррелей в день.

ADNOC в своем релизе также указывает, что эта концессия включает в себя целый ряд месторождений, а как уточняет, в свою очередь, Wintershall, они — "Хаиль", "Гаша", "Далма" и другие месторождения газа и конденсата с исключительно высоким содержанием серы, такие как "Наср" (Nasr), "Сарб" (Sarb) и "Мубарраз" (Mubarraz) — расположены в регионе Аль-Дафра (Al Dhafra), неподалеку от побережья Персидского залива.