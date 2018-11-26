МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Саудовская Аравия и ОПЕК движутся к компромиссному решению, которое будет учитывать как желание США избежать скачков цен, так и намерение картеля ограничить избыточное предложение, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

ОПЕК рассматривает возможность такого решения, которое не будет выглядеть как сокращение добычи, но по сути будет им являться.

При таком сценарии картель объявит о сохранении квот на добычу, установленных в 2016 году. Это будет предполагать снижение производства нефти, поскольку Саудовская Аравия в настоящее время превышает свой лимит примерно на 1 млн баррелей в день, сообщили осведомленные источники.

"Подобное сокращение добычи будет существенным, хотя и менее четко обозначенным", – отметил один из высокопоставленных саудовских нефтяных чиновников.

Ранее президент США Дональд Трамп периодически обвинял ОПЕК в содействовании росту цен на нефть. Однако на прошлой неделе Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за более низкие цены, а днем ранее он не согласился с мнением ЦРУ о том, что убийство журналиста Джамала Хашогги было осуществлено по приказу кронпринца Мухаммеда бен Салмана. Трамп сказал, что не допустит дестабилизации отношений с королевством из-за инцидента с Хашогги.

Сокращение добычи будет носить "скорее завуалированный" характер, отметил один из чиновников ОПЕК. Он также добавил, что это сокращение пройдет на фоне молчания США и будет произведено на взаимовыгодной основе для саудитов и Трампа. ОПЕК также постарается избежать конфронтации с таким важным, но не являющимся членом картеля, производителем, как Россия, которая не обнаруживала большого желания в настоящее время снижать добычу.

Первоначально Саудовская Аравия, фактический лидер ОПЕК, предлагала произвести прямое сокращение добычи на 1,4 млн баррелей в день по сравнению с октябрьским уровнем, чтобы привести предложение в соответствии с уровнем спроса на нефть картеля в 2019 году, который оценивается в 31,5 млн баррелей в день. Однако теперь и Саудовская Аравия, и другие страны картеля теперь все больше склоняются к менее демонстративным мерам, чтобы избежать критики Трампа.

Подобное сокращение добычи в достаточной мере учитывает и политические соображения. "Последнее, чего королевство хотело бы в настоящее время, это рисков расстроить Трампа", – сообщил высокопоставленный саудовский нефтяной консультант.

Несмотря на жесткую позицию обеих партий в Конгрессе США в связи с убийством Хашогги, Трамп хочет сохранить стратегический союз с королевством. В связи с этим саудитам было бы удобно избрание Трампа президентом США в 2020 году.

“Трамп им нужен, и они хотят, чтобы его избрали еще на один срок”, — отметил один из советников правительства Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии планируют сократить добычу на 1 млн баррелей в день, однако производство нефти в мире может сократиться еще сильнее. Добыча Венесуэлы и Ирана падает, в результате чего предложение на мировом рынке продолжит снижаться.

В Эр-Рияде ранее в этом месяце прогнозировали, что добыча королевства приблизится к рекордным 11 млн баррелей в день. Позже в Саудовской Аравии завили о намерении значительно сократить производство нефти. Первым шагом станет снижение поставок нефти на 500 000 баррелей в день в декабре.

Сокращение добычи ОПЕК по плану Саудовской Аравии окажет незначительное влияние на нефтяные котировки и скорее всего не вызовет негодования Трампа.

Между тем Саудовская Аравия столкнулась с многочисленными угрозами после убийства Хашогги.

Трамп угрожал, что поддержит законопроект, в котором ОПЕК объявлена незаконной монополией. Этот законопроект под названием NOPEC не был принят во время правления нескольких президентов США, однако сторонники законопроекта надеются, что он может быть одобрен в администрации Трампа.

“Из-за убийства Хашогги саудиты сделают все возможное, чтобы задобрить Трампа”, — отметил источник в ОПЕК.

Кроме того, более чем за месяц цены на нефть Brent упали ниже 88 долларов за баррель, а этот уровень, как отмечают в МВФ, необходим Саудовской Аравии, чтобы сбалансировать бюджет.

В пятницу цены нефти Brent упали ниже 60 долларов за баррель впервые более чем за год.

“Текущая ситуация очень необычна для королевства. Цены меняются резко, быстро и неожиданно, и они уже очень давно не зависели так сильно от политической ситуации”, — отметил еще один источник в правительстве Саудовской Аравии.