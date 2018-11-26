МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки WTI растет в понедельник вечером на 3% в рамках коррекции после сильного падения в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.41 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 2,74% — до 60,62 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,9%, до 51,87 доллара за баррель, при этом ранее рост превышал 3%.

В пятницу падение нефтяных цен достигало 7% на фоне опасений переизбытка предложения сырья на рынке при одновременном замедлении роста спроса в мире.