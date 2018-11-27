МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости нефти марки Brent на 2018 и 2019 годы в связи с ситуацией на рынке, сложившейся из-за более легких, чем ожидалось, ограничений США в рамках санкций против Ирана, говорится в сообщении агентства.

"Мы пересмотрели в сторону ухудшения наш прогноз среднегодовой цены на нефть Brent. Теперь мы ожидаем цены на уровне 73 и 75 долларов за баррель в 2018 и 2019 годах соответственно. Наш предыдущий прогноз предполагал цены на уровне 74,5 и 81 доллар за баррель в эти годы соответственно", — указывает агентство.

"Фундаментальные перспективы ухудшились со времени нашего последнего прогноза цен на нефть, в основном из-за того, что США смягчили свою позицию в отношении санкций к Ирану: наше мнение о спросе и предложении радикально не изменилось, но мировой баланс сместился к переизбытку", — поясняется в документе.

Кроме того, прогноз Fitch средней стоимости нефти Brent на 2020 год составляет 82 доллара за баррель, на 2021 год — 84 доллара, а на 2022 год — 85 долларов за баррель. Агентство также ожидает цену нефти WTI по итогам 2018 года на уровне 66 долларов за баррель, в 2019 году — 69 долларов за баррель, в 2020 году — 76 долларов, в 2021 году — 78, а в 2022 году — 80 долларов за баррель.

Агентство также указывает, что нынешнее снижение цен выглядит "все более преувеличенным", а настроения на рынке — "медвежьи". "Рынки, по-видимому, оценивают сильное замедление экономической активности и спроса на нефть. Рост экономики замедляется, но спрос со стороны развивающихся стран остается в целом сильным. И хотя предложение снижается, декабрьские сокращения добычи ОПЕК+ и продолжающееся снижение добычи в Венесуэле и Иране должно помочь нефти Brent восстановиться в цене в ближайшие месяцы", — полагают эксперты агентства.

"В среднесрочной перспективе цены будут в значительной степени зависеть от исхода заседания ОПЕК в декабре. Наш базовый сценарий предполагает, что группа согласится на "более мягкий сценарий сокращения", что означает, что они уйдут от условий предыдущего соглашения и установят новые целевые уровни добычи, которые будут выше нынешних, заключает Fitch.