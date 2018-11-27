МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ выдвинуло кандидатов в совет директоров "Зарубежнефти", среди них ранее не входивший в него первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер, следует из опубликованного на сайте кабинета министров распоряжения.

Кроме того, правительство выдвинуло кандидатуру нового члена совета — К.В. Карапетяна, не указав его должность. Источник, знакомый с решением кабмина, сообщил РИА Новости, что в совет выдвинут бывший премьер-министр Армении (в 2016-2018 годах) Карен Карапетян. Он долгие годы был генеральным директором ЗАО "АрмРосгазпром" (сейчас – "Газпром Армения"), а в 2010-2011 годах – мэром Еревана. В 2012-2016 годах был заместителем генерального директора компании "Газпром Межрегионгаз", в 2015-2016 годах – заместителем генерального директора ООО "Газпром энергохолдинг".

Одновременно с этим в список кандидатов не попал советник председателя правления аппарата правления "Интер РАО" Райр Симонян, который входит в действующий совет.

Остальные кандидаты от правительства входят в действующий совет директоров. Среди них председатель совета директоров Евгений Муров, гендиректор "Российского энергетического агентства" Анатолий Тихонов, экс-министр транспорта РФ Максим Соколов.

Помимо этого, в совет выдвинуты директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков и генеральный директор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов.

"Зарубежнефть" — холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса, единственным акционером компании является государство в лице Росимущества.