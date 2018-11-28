МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что цена на нефть стала падать после того, как он позвонил руководству Саудовской Аравии.

Как пишет газета, Трамп лично взял ответственность за снижение цены на нефть, которое, по его словам, стало результатом серьезного разговора с саудовскими властями.

"Цена была 82 доллара, возможно, два с половиной месяца назад было 82 доллара за баррель и (цена — ред.) двигалась к 100 долларам, и это было похоже на масштабное увеличение налогов, и я этого не хотел. И я позвонил им, и они позволили нефти начать течь — и цена стала 52 доллара", — заявил Трамп.

Президент США рассказал, что звонил руководству Саудовской Аравии "около трех месяцев назад, до того, что случилось с (Джамалем) Хашукджи".

Ранее Трамп уже поблагодарил за снижение цен на нефть Саудовскую Аравию.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее в ноябре заявлял, что добыча нефти в стране в текущем месяце складывается выше октябрьского уровня, но в декабре показатель снова будет снижаться. По его словам, временное увеличение объема нефтедобычи связано с повышенным спросом со стороны нефтеперерабатывающих заводов.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве Хашукджи.