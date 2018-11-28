МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть менее чем за два месяца упали почти на треть. В связи с этим представители многих стран ОПЕК теперь говорят, что необходимость скоординированных действий по стабилизации рынка перевешивает риск рассердить президента США, который публично обвиняет картель в намеренном завышении цен, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

“Сокращение нефтедобычи входит в экономические интересы стран картеля”, — утверждает Хелима Крофт из RBC.

До того, как цены на нефть Brent упали в район 60 долларов за баррель, Дональд Трамп упрекал ОПЕК и ее партнеров в бездействии на фоне слишком высокого уровня цен. Однако текущая стратегия достигла переломного момента. Для многих стран ОПЕК цены на нефть теперь значительно ниже, чем необходимо для балансировки государственных бюджетов.

Эти опасения окажут давление на представителей ОПЕК во время встречи в Вене на следующей неделе, на которой картель определит свой курс на 2019 год.

Нефтедобывающим странам необходимо понять, “как нивелировать давление со стороны Трампа”, сказал представитель одной из стран Персидского залива, входящих в ОПЕК. “Нам также необходимо следить за нашей экономикой и убедиться в том, что цены существенно не упадут”, — добавил он.

Нефтедобывающие страны не спешили объявлять о планах по сокращению нефтедобычи на фоне публичных заявлений Трампа в Твиттере и частных угроз в отношении Саудовской Аравии, предполагающих поддержку законопроекта, который может объявить картель незаконным. Страны также были обеспокоены тем, что любое повышение цен сыграет на руку конкурирующим производителям в США.

Под угрозой могут оказаться амбициозные планы стран Персидского залива по социальным расходам. В пятницу котировки Brent обвалились на 7%, до 58 долларов за баррель. Саудовской Аравии, в которой преобладает молодое население, а власти намерены снизить зависимость экономики от нефти, для балансировки бюджета необходимы цены на уровне 88 долларов за баррель.

Объединенным Арабским Эмиратам, союзнику королевства в Персидском заливе, необходимы цены на уровне 71 доллара, утверждают в Международном валютном фонде. Единственными ключевыми странами, которым удается сбалансировать бюджет при текущих ценах, являются Ирак, Кувейт и Катар.

ОПЕК, в состав которой входят 15 стран, а также 10-стран союзниц во главе с Россией, на встрече 6-7 декабря должны принять решение по объемам нефтедобычи в следующем году. Добыча Саудовской Аравии на теперь 1 млн баррелей в день превышает целевой уровень. Ранее Трамп перед введением санкций против Ирана оказал давление на королевство и спровоцировал достижение добычей рекордных уровней.

Саудитам приходится осторожно вести себя с Трампом, так как Эр-Рияд опасается введения США санкций в связи с убийством Джамала Хашогги в консульстве королевства в Турции.

В качестве компромисса Саудовская Аравия и ОПЕК готовят план по сокращению добычи, при котором будут сохранены целевые уровни производства нефти, намеченные в 2016 году. В результате добыча станет более ограниченной, так как Саудовская Аравия производит примерно на 1 млн баррелей в день больше оговоренных в 2016 году уровней, сообщил Wall Street Journal в пятницу. Между тем, по словам членов ОПЕК, хотя решение относительно сокращения добычи не было принято, после обвала котировок в пятницу оно становится необходимым.

Даже Россия, главный союзник картеля, демонстрирует повышенную гибкость в возможном сокращении добычи. Для того, чтобы правительство России могло покрывать свои расходы, цены на нефть должны составлять всего 53 доллара за баррель, однако желательно, чтобы они были выше 60 долларов за баррель. Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в понедельник заявил, что планирует обсудить возможное сокращение добычи в 2019 году с российскими производителями нефти до заседания ОПЕК в декабре, сообщило агентство экономической информации Прайм.

“Конечно, мы это уже обсуждали и будем обсуждать еще”, — сказал Новак о переговорах с государственными нефтяными компаниями, которые в целом настроены против любого ограничения добычи.

По словам членов ОПЕК, маловероятно, что сокращение добычи поможет американским производителям нефти. Это связано с тем, что цена на американский сорт нефти WTI сейчас ниже среднего уровня 55 долларов за баррель, необходимого многим производителям для покрытия расходов.

В пятницу нефть WTI в течение некоторого времени торговалась ниже 51 доллара за баррель впервые более чем за один год, а в понедельник оставалась ниже 52 долларов за баррель на фоне роста запасов в США.

Из-за падения цен производители сланцевой нефти, использующие технологию гидроразрыва пласта для производства нефти и природного газа, могут сократить добычу в таких регионах как Пермский бассейн в Техасе и Нью-Мексико, а также Баккен в Северной Дакоте.

В результате сокращения добычи американскими производителями президент США может прекратить требования снизить цены на нефть, говорят члены картеля. “Трамп хочет, чтобы цены на нефть упали, однако это может сказаться на рентабельности сланцевых производителей нефти”, – отметил чиновник одной из ближневосточных стран, входящих в ОПЕК.

По словам чиновников из ближневосточных стран, входящих в картель, из-за угроз со стороны Трампа, а также ввиду возможного увеличения добычи сланцевыми производителями в США, ОПЕК не будет поднимать цены значительно выше 70 долларов за баррель. Один из чиновников министерства нефти Саудовской Аравии отметил, что, хотя королевство никогда этого не признает официально, “конечно, мы хотим, чтобы цены на нефть были выше 70 долларов за баррель. Честно говоря, нам нужно, чтобы цена на нефть была как минимум 80 долларов, однако это может спровоцировать давление со стороны Трампа”.