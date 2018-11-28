МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Цена на нефть в районе 60 долларов за баррель вполне приемлема и устраивает Россию, завил президент РФ Владимир Путин.

"Насколько я помню, в 2013 году цена (на нефть — ред.) была 43 с небольшим доллара за баррель, а в текущем — 72 (доллара за баррель — ред.) за первые 10 месяцев. Сейчас она упала, потом чуть-чуть опять приподнялась", — сказал президент, выступая на форуме "Россия зовет!".

"На мой взгляд, где-то в районе 60 (долларов за баррель — ред.) — абсолютно приемлемая величина, нас вполне устраивает. Потому что расходную часть бюджета мы формируем из 40 долларов с небольшим", — добавил он.

При этом президент отметил, что подобная цена является вполне приемлемой и для производителей сланцевой нефти.

"Точка, при которой добыча сланцевой нефти является рентабельной, — это от 35 до 45 долларов. Разные варианты есть, мы знаем, что может и под 60 (долларов за баррель рентабельность — ред.) уходить. Но в целом, в среднем где-то от 35 до 45. Так что вот эта вот цена, о которой я говорю, она сбалансированная и справедливая", — сказал Путин.

По его словам, скачок цен на нефть без договоренностей ОПЕК+ был бы неизбежен и разрушителен.

"Нужно было сбалансировать рынок и приподнять цену до того уровня, когда сама отрасль станет жизнеспособной и когда в нее вернутся инвестиции", — сказал Путин.

"Опасность в чем заключалась — в том, что приостановятся инвестиции в отрасль, собственно говоря, это и начало происходить. И потом скачок цен был бы неизбежен. И это было бы в значительной степени разрушительно как для производителей, так и для потребителей", — отметил он.

"Поэтому наша задача и цель заключалась в том, чтобы сделать работу совместной, мягкой в интересах как производителей, так и потребителей. И это нам удалось", — сказал Путин.

Россия и дальше, если потребуется, продолжит работу со странами-участницами соглашения ОПЕК+, направленного на стабилизацию рынка нефти, завил также президент.

"Мы в контакте сейчас находимся с ОПЕК, если потребуется, мы будем и дальше продолжать эту совместную работу", — сказал он.