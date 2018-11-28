МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. "Газпром нефть шельф" выиграло аукцион на получение лицензии на Южно-Обский нефтегазоконденсатный участок в Карском море, заплатив около 1 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель Минприроды.

"Победителем признано "Газпром нефть шельф", платеж составит 1,019 миллиарда рублей", — сказал представитель МПР.

Заявки на участие в аукционе подавали "Газпром нефть", ее дочерняя компания "Газпром нефть шельф" и корпорация "Энергия" Игоря Юсуфова. Стартовый платеж за участок составляет 152,064 миллиона рублей, шаг аукциона — 15,206 миллиона рублей.

Южно-Обский участок расположен в южной части акватории Обской губы Карского моря, в 15 километрах южнее Новопортовского месторождения. Глубина моря в пределах участка недр площадью 321,2 квадратного километра не превышает 20 метров.

Прогнозные ресурсы нефти на участке по состоянию на 1 января 2009 года составляли по категории Д1 30,5 миллиона тонн, по категории Д2 — 18,3 миллиона тонн, газа — по категории Дл — 112,4 миллиарда кубометров, по категории Д1 — 40,1 миллиарда кубометров, по категории Д2 — 24 миллиарда кубометров. Прогнозные ресурсы конденсата составляли по категории Дл 12 миллионов тонн, по категории Д1 — 2,1 миллиона тонн, по категории Д2 — 1,3 миллиона тонн.