МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Роснефть" и китайская ChemChina подписали контракт на поставку до 2,4 миллиона тонн нефти в год через порт Козьмино, сообщили в пресс-службе российской компании.

"Роснефть" и Китайская национальная химическая корпорация (China National Chemical Corporation, ChemChina) на полях первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума подписали контракт на поставку нефти. Контракт предусматривает поставку нефти сорта ВСТО в течение года в объеме до 2,4 миллионов тонн через порт Козьмино", — говорится в сообщении.

Заключение контракта дает возможность увеличить прямые поставки нефти на стратегический для "Роснефти" рынок КНР и обеспечивает наличие гарантированного экономически эффективного экспортного канала реализации нефти, уточняется в материале.

Компания ChemChina является одной из крупнейших нефтехимических компаний в мире. Деятельность компании фокусируется на нефтепераработке, производстве основных и специальных химических материалов, агрохимии, а также на изготовлении изделий из резины и химического оборудования.

В 2017 году "Роснефть" поставила в Китай почти 40 миллионов тонн нефти или 6,5% всего импорта нефтяного сырья в КНР.