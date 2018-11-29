МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Россия принципиально согласна с необходимостью снижения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, обсуждает сроки и объемы возможного сокращения с Саудовской Аравией, передает агентство Рейтер со ссылкой на два отраслевых источников.

Источники сообщили, что Минэнерго РФ во вторник провело встречу с главами российских нефтедобывающих компаний в преддверии заседания ОПЕК+ в начале декабря.

"На встрече пришли к выводу о том, что России нужно сокращать нефтедобычу. Ключевой вопрос заключается в том, как быстро и на сколько", — сказал источник, знакомый с переговорами. "Большинство участников согласилось с тем, что мы не можем уменьшать объемы нефтедобычи резко, это должен быть постепенный процесс, как в прошлый раз", — добавил он, отметив, что Россия обсуждает детали сокращений с Саудовской Аравией.

По словам одного из собеседников агентства, участники встречи выразили мнение, что на этот раз России не стоит брать на себя шестую часть всего объема сокращений нефтедобычи, как это было в 2016 году. "Было также сказано, что сокращение на одну шестую на этот раз является слишком большим", — сказал источник.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году.

На следующей неделе в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрание министров стран-членов ОПЕК, а также встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.