МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго РФ не ожидает существенного роста внутрироссийских цен на битум из-за стартующего с 2019 года завершения налогового маневра, сообщил журналистам замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Это (динамика цен на топливо в РФ — ред.) не должно существенно сказаться на дорожном строительстве… Да, определенный прирост стоимости (битума в ближайшие несколько лет — ред.) будет. Расчеты велись в рамках налогового маневра: сколько придется на битум из общей корзины прироста цен. Мы считаем, что это либо должно компенсироваться, либо должны находиться условия для оптимизации внутри. Но при этом существенного, гигантского прироста (цен — ред.) не видим", — прокомментировал Сорокин.

Он также отметил, что предложения битума на рынке сейчас достаточно: при потреблении в РФ около 6 миллионов тонн в год его производство составляет 10 миллионов тонн.

Власти РФ с 1 января 2019 года приступают к завершению нефтяного налогового маневра, в рамках которого постепенно, к 2024 году, будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении НДПИ. В итоге российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам. Чтобы поддержать НПЗ и предотвратить дефицит нефтепродуктов в РФ или рост внутренних цен, предусмотрено два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный к нему демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта нефтепродуктов.

В ноябрьском исследовании компании Vygon Consulting говорилось, что завершение налогового маневра в нефтяной отрасли РФ может увеличить стоимость дорожного ремонта и строительства из-за роста цен на битум. При этом, например, мэрия Хабаровска ранее в четверг сообщила, что дорожно-строительные компании там уже несут убытки из-за удорожания битума на 40%.

"Они могли бы такое говорить (строители дорог о высокой цене битума — ред.), когда цена нефти была 80 (долларов за баррель — ред.). Когда цена нефти 60, цена на битум не растет. При цене нефти 60 вопрос вообще не актуален. Если цена на нефть будет 60 после Нового года, он не будет актуален, цена на битум составит 12-13 тысяч рублей… Когда цена пробивает 70, тогда это актуальный вопрос стоимости битума для дорожного строительства. Сейчас, поверьте, цена пойдет вниз, поэтому в битуме мы увидим опять снижение до 12-13 тысяч", — прокомментировал, в свою очередь, глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.