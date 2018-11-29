НОВО-ОГАРЕВО, 29 ноя — ПРАЙМ. Россия пока вырабатывает позицию по вопросу сокращения добычи нефти, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Сейчас я вам заранее позицию нашу не скажу, в связи с тем, что мы ещё находимся в стадии выработки и оценки ситуации. Особенно это касается первого и второго кварталов — прогноза баланса спроса и предложения",- сказал Новак журналистам.

При этом, Россия рассчитывает, что на министерской встрече ОПЕК+ удастся найти согласованное решение по добыче, которое пойдет на пользу нефтяному рынку, заявил министр.

"Как вы знаете, министерская встреча состоится в первой декаде декабря-месяца. Я уверен, что мы вместе с нашими коллегами из стран ОПЕК и не-ОПЕК найдем согласованное, общеконсолидированное решение, которое будет на пользу нефтяному рынку", — сказал Новак журналистам.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

Между тем в последнее время на рынке усилились опасения переизбытка сырья в 2019 году, и на этом фоне произошло резкое падение нефтяных цен — в частности, 29 ноября они обновили минимумы с октября 2017 года.

На следующей неделе в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрание министров стран-членов ОПЕК, а также встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.