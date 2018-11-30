МЕХИКО, 20 ноя /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен внести на рассмотрение ОПЕК предложение существенно снизить добычу нефти.

"Венесуэла внесет предложение на встрече ОПЕК 6 декабря одобрить нефтяное соглашение и обеспечить важное снижение (добычи) для баланса рынка и защиты цен", — сказал Мадуро в эфире государственного телевидения.

По его словам, цена на венесуэльскую нефть за последние 15 дней снизилась на 18 долларов за баррель в связи с давлением на нефтяной рынок со стороны США.

Министерская встреча ОПЕК запланирована в Вене на 6-7 декабря.