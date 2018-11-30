ЛОНДОН, 30 ноя — ПРАЙМ. Банки в ноябре понизили прогнозы по ценам на нефть в 2019 году на фоне признаков увеличения мирового предложения и после падения котировок более чем на 30% с начала октября, сообщает Dow Jones.

Цены на нефть Brent в следующем году, по обновленным прогнозам 11 инвестиционных банков, опрошенных The Wall Street Journal, в среднем составят 76,98 доллара за баррель против предыдущего прогноза 77,58 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI в 2019 году, как ожидается, в среднем составят 69,98 доллара за баррель против предыдущего прогноза 70,81 доллара за баррель.

Всего месяц назад банки повысили прогнозы по ценам на фоне ожиданий относительно существенного сокращения мировых запасов и более ограниченного предложения на рынке после ввода санкций против Ирана в начале ноября.

Однако снижение поставок из Ирана пока оказалось менее существенным, чем опасались на рынке. Отчасти это произошло благодаря решению администрации Трампа предоставить временные послабления крупнейшим в мире странам-покупателям нефти из Исламской республики.

В то же время нефтедобыча в крупнейших в мире нефтедобывающих странах – США, России и Саудовской Аравии – выросла до рекордных уровней, спровоцировав резкие продажи обоих ключевых сортов нефти, которые перешли на территорию медвежьего рынка и упали до минимумов за более чем один год.

Цены на нефть Brent и WTI, после роста к 4-летним максимумам в начале октября, обвалились более чем на 30%. В четверг котировки Brent составили 59,90 доллара, а цены на нефть WTI – 51,53 доллара.

"Нефтяные цены снизились так же сильно, как во время мирового финансового кризиса 2008 года и после заседания ОПЕК в ноябре 2015 года, когда картель решил не предпринимать каких-либо действий по борьбе со значительным избытком предложения на рынке", — сказал Джейсон Гэммел, нефтяной аналитик Jefferies.

"Падение цен усилилось ускорением роста избытка предложения, который должен ослабнуть в ближайшие месяцы, так как экспорт иранской нефти падает, а добыча Саудовской Аравии замедляется", — добавил он.

Теперь страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, а также союзники картеля, включая Россию, вынуждены договориться о новом сокращении добычи с целью восстановить баланс на рынке и поддержать цены. Коалиция ОПЕК+ должна встретиться на следующей неделе в Вене.

Ранее в этом месяце Саудовская Аравия заявляла, что в декабре сократит экспорт нефти на 500 000 баррелей в день. Тем не менее неизвестно, произведет ли Саудовская Аравия существенное снижение добычи наряду с другими членами коалиции, поскольку администрация США требует от королевства оставить добычу нефти высокой, а нефтяные цены низкими.

Существует и неопределенность в отношении России, которая в настоящий момент является крупнейшим производителем нефти в мире. Россия одновременно сигнализирует о готовности сократить добычу и говорит, что готова мириться с ценами в районе 60 долларов за баррель.

Тем не менее по прогнозам нефтяного аналитика Morgan Stanley Мартина Рэтса, члены ОПЕК, вероятно, договорятся о совокупном снижении добычи и "сбалансируют рынок в 2019 году". В этом случае "котировки Brent, скорее всего, восстановятся до 70-80 долларов за баррель", добавил он.

В конце июня ОПЕК и 10 производителей нефти вне картеля, включая Россию, договорились постепенно наращивать производство нефти после более чем года его сокращения. В конце 2016 года коалиция приняла решение уменьшать добычу, чтобы избавиться от избытка предложения, оказывавшегося давление на нефтяные цены с момента их падения в 2014 года.

Первоначальная сделка помогла ценам восстановиться более чем на 50% с начала прошлого года, однако в период недавнего падения котировки потеряли большую часть завоеванных позиций.