МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Восстановление баланса на рынке нефти может оказаться непростой задачей для ОПЕК и ее союзников, которые проведут заседание в Вене на следующей неделе, 6 декабря.

Ожидается, что участники этого заседания могут договориться о сокращении добычи, поскольку менее чем за два месяца нефть подешевела уже более чем на 30%, говорится в статье Dow Jones.

"Участников рынков будет интересовать, как ОПЕК справится с рядом угроз для действий картеля по поддержке цен", – рассуждает Питер Кирнан, главный нефтегазовый аналитик Economist Intelligence Unit. Подобные угрозы "включают ожидания относительно замедления роста спроса в следующем году, устойчивое предложение в США и вербальное давление со стороны (президента США) Дональда Трампа, требующего снижения цен", добавляет Кирнан.

В начале октября котировки фьючерсов на нефть достигли почти 4-летнего максимума закрытия, однако к концу ноября упали до более чем 12-месячного минимума. Котировки фьючерсов на нефть Brent упали с максимума закрытия 86,29 доллара, зафиксированного 3 октября, до 59,51 доллара (29 ноября).

"Пока падение цен на нефть вызвано динамикой предложения, поэтому для формирования какого-либо дна на рынке фьючерсов ОПЕК на следующей неделе придется существенно снизить добычу", – заметил Тайлер Ричи, соиздатель аналитического издания Sevens Report.

Предполагается, что ОПЕК снизит добычу, чтобы ограничить избыток предложения на мировом рынке. Предпосылки для избытка предложения возникли после того, как картель и его союзники, включая Россию, в июне договорились об увеличении добычи, отчасти ввиду ожидаемого снижения иранского нефтяного экспорта на фоне санкций со стороны США. До июньского увеличения нефтяные производители более года ограничивали добычу, чтобы избавиться от избыточного предложения.

Между тем общемировая нефтедобыча растет, а производство нефти в Саудовской Аравии и США держится на рекордных уровнях, тогда как спрос замедляется, рассуждает Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.

Важнейшей причиной падения цен был призыв Трампа к Саудовской Аравии увеличить добычу и неожиданное предоставление исключений из санкционного режима нескольким странам, имеющим экономические связи с Ираном, отмечает Захир.

Когда 5 ноября санкции США против Ирана вступили в силу, Трамп сделал для восьми стран, включая Китай, временные исключения, позволяющие им продолжить закупки иранской нефти. Эти послабления значительно ослабили угрозу для мирового предложения.

Скотт Гекас из Long Leaf Trading Group полагает, что поддержка, которую Трамп оказывает Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамала Хашогги – это “тактический ход, чтобы воздействовать на саудитов” и не позволять им сокращать добычу. В то же время в ОПЕК недовольны ценами в районе 50 долларов за баррель, отмечает Гекас. Цены на нефть WTI в четверг закрылись по 51,45 доллара за баррель.

Все эти факторы ставят Саудовскую Аравию и других членов ОПЕК в затруднительное положение.

“Если ОПЕК ограничит добычу, чтобы поддержать цены, как в начале 2017 года, это косвенно обеспечит финансирование для увеличения добычи производителей в США, — отметил Ричи. – Напротив, если картель нарастит добычу, как в конце 2014 года, цены на энергоносителя обвалятся”.

Многие аналитики полагают, что ОПЕК и партнерам картеля нужно сократить добычу как минимум на 1 млн баррелей в день, чтобы поддержать цены.

Добыча должна быть уменьшена “хотя бы на 1 млн баррелей в день, чтобы оказать хотя бы небольшое влияние (на цены) в следующем году”, отметил Кирнан. “Решение о масштабах сокращения производства нефти должно быть принято с учетом объемов увеличения добычи Саудовской Аравии и России, оговоренных в июне, так как менее значительное сокращение лишь нивелирует это недавнее наращивание добычи”, — добавил он. Министр энергетики Саудовской Аравии в июне призвал картель и его союзников увеличить добычу в совокупности на 1 млн баррелей в день.

“Если в ОПЕК серьезно настроены остановить падение цен, они должны действовать и, по крайней мере, попытаться нивелировать увеличение предложения, наблюдавшееся с середины года”, — сказал он. С другой стороны, если картель не предпримет никаких мер, то “негативные настроения… сохранятся по крайней мере в течение первой половины следующего года”, добавил он.