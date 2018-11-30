С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в соответствии со стратегией развития до 2030 года планирует обеспечить ежегодный объем финансирования геологоразведочных работ (ГРР) на уровне 30-35 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.

"По результатам текущего года компания вышла на совокупный объем инвестиций (в геологоразведку) в 30 миллиардов рублей. Соответственно, исходя из долгосрочного портфеля, который состоит и из работ на текущих активах, и (проектов — ред.) под новые регионы…, собирая все опции будущего роста компании в единый портфель, мы пришли к сбалансированному профилю инвестиций в геологоразведочные работы порядка 30-35 миллиардов рублей в год", — сказал он.

Вашкевич уточнил, что в 2019 году объем инвестиций в ГРР сохранится на уровне текущего года. "Может быть, будет немного больше", — отметил он.

В понедельник "Газпром нефть" сообщила, что совет директоров компании утвердил стратегию развития до 2030 года, согласно которой сохраняет план по выходу на объем добычи углеводородов в 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента к 2025 году. Как сообщал ранее Вашкевич, инвестиции в ГРР компании в 2018 году составят 35 миллиардов рублей.