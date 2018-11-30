МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В Пекине прошел первый Российско-китайский энергетический бизнес-форум, который проводился в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. На форуме обсуждались вопросы расширения сотрудничества между Россией и Китаем в энергетической сфере.

"Китай и Россию связывают отношения всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия. Рост потребностей Китая в энергоресурсах может быть в значительной мере обеспечен кратным увеличением их поставок из России", — заявил на форуме Игорь Сечин, ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам развития ТЭК и экологической безопасности и по совместительству глава "Роснефти".

Форум в Пекине состоялся накануне встречи G20 в Буэнос-Айресе и стал демонстрацией экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Россия – надежный поставщик энергоносителей в Китай, против которого Вашингтон развязал торговую войну. Экспорт нефти и газа в восточном направлении – прежде всего в Китай – позволяют России успешно противостоять санкциям со стороны Запада.

Сечин считает, что одно направление сотрудничества между двумя странами лежит в русле программы "Один пояс, один путь", сформулированной Си Цзиньпином, а второе связано "с существенным расширением энергетического моста "Россия-Китай", который сформирован нефтепроводом ВСТО и поставками нефти из Восточной Сибири".

КИТАЙСКИЙ РЫНОК ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Крупнейшим российским экспортером является "Роснефть", которая в прошлом году поставила на китайский рынок около 40 млн т нефти (≈800 тыс. барр./сут.). По данным Главного таможенного управления КНР, в 2017 г совокупный объем импорта российской нефти в Китай достиг 59,7 млн т на сумму $23,72 млрд. Средняя цена составила $397/т (≈$54,4/барр.). Российская нефть стоит дороже, чем сырье из Саудовской Аравии и Анголы, которые занимают второе и третье место по объемам поставок в Китай.

Россия экспортирует в Китай в основном нефть сорта ВСТО. Поставки осуществляются по трубопроводу Сковородино-Мохе – ответвлению от магистрального нефтепровода ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан). В конце прошлого года китайские партнеры завершили строительство второго трубопровода от Мохе до Дацина, что позволяет увеличить поставки по маршруту Сковородино-Мохе до 30 млн т/г.

Кроме того, российская нефть в Китай поступает через Казахстан по трубопроводу Атасу-Алашанькоу мощностью 10 млн т/г и морским путем.

"Роснефть" – монопольный поставщик трубопроводной нефти в Китай. Основным партнером российской компании является государственная CNPC (China National Petroleum Corporation), с которой были заключены три долгосрочных соглашения на поставку нефти. Кроме трубопроводных поставок "Роснефть" отгружает нефть через терминал в бухте Козьмино – конечном пункте ВСТО.

"Роснефть" располагает огромной ресурсной базой и заинтересована в увеличении поставок на быстрорастущий китайский рынок. Сорт ВСТО стоит дороже, чем Urals, который поставляется на Запад. Сейчас мощность нефтепровода ВСТО составляет 58 млн т/г, но к 2020 г должна быть увеличена до 80 млн т/г.

НЕРАЗБОРЧИВЫЕ СВЯЗИ ДО ДОБРА НЕ ДОВОДЯТ

Основа торговой политики "Роснефти" – заключение долгосрочных контрактов с крупными компаниями, до недавнего времени только с государственными. Но в сентябре 2017 г "Роснефть" заключила контракт с CEFC – самой динамично развивающейся частной компанией Китая. СEFC договорилась с катарским фондом QIA и швейцарским трейдером Glencore о покупке 14,2% "Роснефти". Российская компания заключила контракт на поставку 10 млн т нефти ежегодно в течение 5 лет для предприятий CEFC. Сечин заявил, что "Роснефть" увеличит поставки в Китай в 2018 г до 50 млн т, несмотря на технические сложности из-за ограниченной пропускной способности ВСТО.

Однако владелец CEFC Е Цзяньмина попал под следствие по обвинению в экономических преступлениях. Самая динамично развивающаяся компания Китая в мае этого года допустила дефолт по своим обязательствам.

CITIC Group – китайская инвестиционная корпорация – проявляла интерес к покупке активов CEFC в Китае и за рубежом. В октябре одна российская "деловая" газета даже сообщила, что CITIC Group заменит CEFC в качестве партнера "Роснефти" и будет получать из России по 10 млн т/г в течение 10 лет. Однако CITIC Group в категорической форме опровергла эти домыслы.

CEFC выплатила катарскому фонду QIA и швейцарской Glencore неустойку за расторжение сделки по приобретению акций "Роснефти". Контракт на поставку 10 млн т/г для китайских предприятий CEFC повис в воздухе.

Во время проведения форума Сечину удалось пристроить часть объемов, ранее предназначенных для CEFC. Во время бизнес-форума "Роснефть" и китайская национальная химическая корпорация СhemChina подписали контракт на поставку нефти в объеме 2,4 млн т/г через терминал Козьмино. Однако контракт заключен всего на один год. Контракт может быть продлен, но для этого "Роснефти" необходимо предложить китайским партнерам привлекательные условия. В этом году объем экспорта "Роснефти" через Козьмино составит около 10 млн т/г.

КИТАЙСКИЙ ЧАСТНИК ПОД ПРИЦЕЛОМ

Свободные объемы, которые экспортируются через Козьмино можно реализовать на спотовом рынке – через международных трейдеров или самостоятельно. В сырье нуждаются не только китайские гиганты, но и частные предприятия. Китайское руководство проводит либеральную политику по отношению к частным нефтеперерабатывающим и нефтехимическим компаниям, позволяя им самостоятельно закупать необходимое сырье на международном рынке.

Квота на покупку нефти за рубежом для негосударственных компаний в 2019 г достигнет 202 млн т – на 42% больше, чем в этом году. Причина значительного увеличения квот – быстрый рост производственных мощностей негосударственных предприятий. Минимум два крупных нефтехимических комплекса, принадлежащих компаниям Hengli Group и Zhejiang Petrochemical, планируется запустить в эксплуатацию в 2019 г.

Китайское руководство проводит селективную политику в отношении независимых нефтегазоперерабатывающих компаний: поддерживает крупные современные предприятия, которые ориентированы на производство продукции высокого передела – моторного топлива, полимеров, каучуков, синтетических волокон – и проводит жесткую политику в отношении небольших заводов, неспособных выпускать качественные товары.

"Роснефть" и Hengli Group договорились о "потенциально сотрудничестве по перспективным проектам в области разведки и добычи, нефтепереработки и нефтехимии на территории РФ и Китая, а также трейдинга нефтью и продуктами нефтехимии".

У "Роснефти" есть все шансы увеличить поставки независимым компаниям подобным Hengli Group: качество нефти ВСТО выше, чем у конкурентов с Ближнего Востока и Африки, американские поставщики оказались вне игры из-за торговой войны, развязанной администрацией Трампа, против Китая.

До недавнего времени Китай был вторым крупнейшим потребителем американской нефти после Канады. В мае объем поставок из США достиг 427 тыс. барр./сут. Пекин даже рекомендовал НПЗ закупать больше нефти в США в целях диверсификации. Однако торговая война, развязанная Трампом, привела к сокращению импорта американских углеводородов на китайский рынок, а в октябре он прекратился полностью.

"Роснефть" способна заменить американские компании и стать поставщиком – прежде всего для частных китайских компаний, которые побаиваются импортировать иранскую нефть из-за санкций со стороны США. Только надо быть разборчивым в связях и проводить гибкую торговую политику.