БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — ПРАЙМ. Сокращение добычи нефти ОПЕК+ в 2019 году, при принятии такого решения, должно отсчитываться не от октября 2016 года, как прописано в действующих договоренностях, вопрос об этом будет обсуждаться на встрече альянса в Вене, сообщил РИА Новости министр энергетики РФ Александр Новак.

Так, на вопрос о том, какой месяц можно взять за основу для сокращения добычи ОПЕК+ в 2019 году Новак ответил: "Это вопрос обсуждаемый".

"Явно, что это не те параметры, которые были при заключении сделки два года назад. Ситуация на рынке существенно поменялась. Этот вопрос также подлежит обсуждению на встрече (в Вене на следующей неделе — ред.)", — добавил он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

Между тем в последнее время на рынке усилились опасения переизбытка сырья в 2019 году, и на этом фоне произошло резкое падение нефтяных цен.

На следующей неделе в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрание министров стран-членов ОПЕК, а также встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.