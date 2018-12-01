МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Экономическая комиссия ОПЕК рекомендует государствам-участницам картеля понизить добычу углеводородов на 1,3 млн барреля в сутки от уровня октября, сообщает Блумберг.

Таким образом, ОПЕК пытается избежать ситуации, когда на рынке в 2019 году может сформироваться переизбыток предложения.

При этом рекомендация не является обязательной к исполнению. Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудят проблему перенасыщения рынка на встрече в Вене 6 декабря.

По данным The Wall Street Journal, глава министерства нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выступает с инициативой присоединиться к сокращению добычи всем участникам ОПЕК+.