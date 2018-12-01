МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ сообщило о создании в России самообучающейся нейронной модели динамики мировых нефтяных цен, которая предрекает снижение цены на нефть марки Brent до 50 долларов за баррель до середины 2020 года.

Как информирует Минэнерго, модель разработал Институт энергетической стратегии (ИЭС) с участием специалистов университета города Дубны. Она проходила "обкатку" с 2009 года и делала совпадающие с реальностью прогнозы. Модель основана на поиске повторяющихся тенденций в исторической динамике цен, самообучению на основе сравнения ретроспективных и текущих трендов и отражению этих тенденций в будущем. Принцип действия модели основан на периодичности взлетов и падения цен, а также повторяемости структуры этих колебаний в виде соответствующих комбинаций.

Отмечается, что "такая модель позволяет избежать многочисленных, разнонаправленных и основанных на нестабильных факторах ценовых прогнозов". С помощью модели ИЭС, пока шла ее "обкатка", среди прочего были заранее предсказаны ценовые пики 2008-2009 годов, провалы нефтяной конъюнктуры 2015 года, а также получено совпадение прогнозов и реальной динамики нефтяных цен в 2009 – 2018 годах, отмечает Минэнерго.

"Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до 50 долларов. В дальнейшем, вплоть до 2026 года, ценовая динамика будет менее стабильна – если до 2021 года прогнозируется рост цены, то к 2023 году вероятно ее падение до 60 долларов, а затем возможен возврат к 85-90 долларам к концу 2024 года", — говорится в сообщении.

ИЭС является основным координационно-аналитическим центром, участвующим в разработке и мониторинге энергетической стратегии России, подготовкой обновленной стратегии занимается Минэнерго. Динамика мировых цен на нефть занимает важное место в стратегии развития ТЭК страны.

"Видение дальнейшей динамики котировок ИЭС в целом совпадает с прогнозом Минэнерго России. Как ранее отмечал министр энергетики Александр Новак на совещании по развитию нефтедобывающей отрасли России у главы правительства РФ Дмитрия Медведева, в долгосрочной перспективе цена нефти опустится до уровня около 50 долларов за баррель. Как пояснил министр, это объясняется вероятным снижением мирового спроса на нефть при растущей конкуренции среди ее производителей", — указывает Минэнерго.