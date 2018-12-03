ДОХА, 3 дек — ПРАЙМ. Эмират Катар готов выйти из Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) уже с 1 января 2019 года. Об этом в понедельник заявил госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби в ходе пресс-конференции. Нефть дорожает на 5% на договоренностях России и Саудовской Аравии

"Катар решил выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года, в понедельник проинформирует об этом организацию ", — пояснил аль-Кааби.

Он пояснил, что эмират покидает ОПЕК из-за желания страны сосредоточиться на добыче газа и производстве СПГ.

Напомним, в субботу, 1 декабря, агентство Блумберг сообщало о том, что экономическая комиссия ОПЕК рекомендует государствам-участницам картеля понизить добычу углеводородов на 1,3 млн барреля в сутки от уровня октября.