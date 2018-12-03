МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Правительство Ирана ожидает, что среднесуточный объем экспорта нефти из страны в следующем фингоду (начнется 21 марта 2019 года) составит 1,5 миллиона баррелей в день, заявил представитель президиума парламента Ирана Бехруз Немати телерадиокомпании IRIB.

"По слухам, правительство в проекте бюджета на следующий год ориентируется на цену за баррель нефти в 54 доллара, предполагается, что ежедневно мы будем продавать 1 миллион 500 тысяч баррелей нефти", — отметил Немати.

По словам Немати, прогнозируемый правительством курс доллара к иранскому риалу составляет 57 тысяч риалов за доллар.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.