ДОХА, 3 дек — ПРАЙМ. Катар не собирается привлекать иностранных инвесторов в проект по увеличению производства сжиженного природного газа, сообщил в понедельник на пресс-конференции госминистр по делам энергетики Саад бен Шрида аль-Кааби.

"Проект увеличения производства СПГ с 77 до 110 миллионов тонн в год не предлагался (инвесторам — ред.), он будет профинансирован из внутренних средств Qatar Petroleum, мы готовы это сделать, и это было наше решение — вложить только внутренние средства компании в расширение газового месторождения на севере", — отметил аль-Кааби.

Ранее в понедельник он объявил, что проект по увеличению производства СПГ послужил поводом для решения о выходе Катара из ОПЕК с 1 января 2019 года.

Он подчеркнул, что "финансовые возможности Qatar Petroleum и государства Катар очень большие, и компания абсолютно не нуждается в финансировании извне его проектов в газовой отрасли".

Катар до 2024 года собирается ввести в строй четыре новые производственные линии для увеличения выпуска СПГ с нынешних 77 миллионов до 110 миллионов тонн в год.