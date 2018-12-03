МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Утром в понедельник стало известно, что Катар собирается выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года после 57 лет членства в этой организации. Как объяснил госминистр по делам энергетики Саад бен Шрида аль-Кааби, решение далось нелегко, но было принято из-за желания сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства СПГ.

В настоящее время Катар является одним из главных производителей СПГ в мире, однако, по словам чиновника, планирует увеличить его производство с 77 до 110 миллионов тонн в год. Ранее власти страны объявили о запуске до 2024 года четырех новых производственных линий по производству СПГ.

Еще одной причиной выхода из ОПЕК является экономический бойкот Катара с июня 2017 года со стороны стран Персидского залива во главе с Саудовской Аравией, хотя сами власти страны этого не признают.

"Отношения напряжены, и Катар понимает, что терять, по сути, нечего. Однако ясно, что объявление о выходе было тщательно спланировано. Оно случилось после того, как стало известно, что Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+. Появись новость неделю назад, реакция по нефти была бы более негативной, и все опасались бы, что сама ассоциация развалится", — рассуждает замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

"Это скорее политический шаг, отражающий напряженность взаимоотношений Катара с некоторыми участниками ОПЕК. Если данная информация и повлияет на цены на нефть, то лишь в краткосрочной перспективе, а на фоне потепления взаимоотношений между Китаем и США влияние будет совсем незаметно", — согласен директор Центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов.

Действительно, в понедельник новость не оказала значительного влияния на стоимость нефти. До объявления Катара баррель Brent дорожал на 4,8%, WTI — на 5,2%. Оптимизм на нефтяном рынке был вызван новостями о договоренностях России и Саудовской Аравии по продлению соглашения ОПЕК+. Новость вызвала замедление роста в среднем на 0,4 п.п. Влияния на динамику курса рубля эксперты также не наблюдают – происходящие изменения обусловлены другими факторами.

ЧТО БУДЕТ С ОПЕК

Саад бен Шрида аль-Кааби заверил, что страна продолжит выполнять международные обязательства, как и любое другое государство, не входящее в ОПЕК. Исходя из этих заверений, эксперты склоняются к мнению, что решение властей страны не должно повлиять ни на деятельность ОПЕК, ни на альянс ОПЕК+.

Объем поставляемой на рынок нефти Катара в сравнении с газом невысок. По объемам нефтедобычи страна находится на 25-м месте, добывая по 600 тысяч баррелей в сутки. "Вряд ли у них есть потенциал для резкого скачка добычи, а серьезных инвестиций они делать не будут, поскольку, как сами заявили, решили сосредоточиться на СПГ. Даже 20-30-процентный рост добычи от нынешних объемов не окажет существенного влияния на рынок", — уверен Танурков.

Он напомнил о том, что ожидается присоединение к альянсу Ливии и Нигерии. Первая добывает до 1,5 млн баррелей в сутки, вторая – около 2 млн баррелей. Если хотя бы одна из этих стран все-таки войдет в альянс, это полностью компенсирует уход Катара с точки зрения общего объема добычи ОПЕК. Ситуация может проясниться после намеченного на 6-7 декабря заседания ОПЕК+.

Что касается риска распада ОПЕК, то эксперты разошлись в оценке ее будущего, но признали, что выход Катара ни на что не повлияет. "Началом конца ОПЕК могут стать санкции, которые будут объявлены со стороны США, и варианты которых уже обсуждают законодатели. Соединенные Штаты уже активно выступают против организации, и давление будет лишь усиливаться. В случае, если экономические меры со стороны США против членов ОПЕК будут существенны, мы увидим развал альянса в ближайшие годы", — прогнозирует Коптелов.

В свою очередь, Танурков уверен, что распада ОПЕК в ближайшем будущем не ожидается. Другим странам смысла выходить из организации нет. Ведь все понимают, что Россия и Саудовская Аравия при желании могут вместе опустить цены.

"Что касается реформирования этой структуры, то, скорее всего, объединение ОПЕК+ — новый долгосрочный формат. С участием России оно приобретает более серьезный характер, тем более, заморозка нефтедобычи выгодна всем", — резюмирует он.