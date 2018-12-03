МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", разошлись в прогнозе котировок "черного золота" в связи с решением Катара о выходе из ОПЕК, большинство из них считает, что сильных потрясений ждать не стоит.

Ранее в понедельник госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби заявил, что страна приняла решение о выходе из ОПЕК из-за желания сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа. По его словам, это решение не было политическим и не вызвано разногласиями с другими странами. Кроме того, Катар продолжит выполнять международные договоренности после выхода из картеля как любая страна вне этой организации. Катар намерен выйти из организации с 1 января 2019 года.

Катар вступил в членство ОПЕК в 1961 году. Кроме того, страна участвует в соглашении по добыче нефти ОПЕК+, дальнейшая судьба которого будет определена на встрече участников сделки 7 декабря в Вене. Катар является крупнейшим производителем сжиженного природного газа (СПГ) в мире и занимает одиннадцатое место по объемам добычи нефти среди стран ОПЕК. Согласно ноябрьскому докладу ОПЕК, добыча нефти Катара в октябре составила 609 тысяч баррелей в сутки.

ПРОГНОЗ

Согласно данным торгов, мировые цены на нефть в понедельник замедлили рост после заявления Катара о выходе из ОПЕК. По состоянию на 14.13 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 4,07% — до 61,88 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 4,3% — до 53,12 доллара за баррель. Утром в понедельник нефтяные цены прибавляли примерно 5%.

Однако по мнению Дмитрия Маринченко из агентства Fitch, в настоящий момент цены больше реагируют на улучшение в сфере торговых отношений между США и Китаем, нежели чем на новость о Катаре. Решение Катара является неожиданностью и может осложнить переговоры на ближайшей встрече ОПЕК+, однако считать его критичным для сделки не стоит, считает эксперт.

"Мы по прежнему считаем вероятность продления соглашения ОПЕК+ крайне высокой, и довольно вероятной возможность дополнительного снижения добычи — это позволит избежать затоваривания на рынке и стабилизирует цены", — отметил он.

Негативного влияния на нефтяные котировки от решения Катара также не ожидает Василий Танурков из группы корпоративных рейтингов АКРА.

"Для Катара выход из ОПЕК в условиях, когда уже объявлено о новом соглашении, выгоден – страна является совсем небольшим производителем нефти и ее выход из ОПЕК не может оказать сколько-либо существенного влияния на цену… Вряд ли следует ожидать какого-то серьезного негативного влияния на цену нефти – пока что речь не идет о распаде картеля, тем более, что ранее появлялись новости о возможности присоединения к соглашению о заморозке добычи Ливии и Нигерии, которые изначально не участвовали в соглашении", — считает эксперт.

В свою очередь, эксперт центра энергетики московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко прогнозирует усиление падения цены на нефть.

"Несмотря на то, что Катар вряд ли сможет серьезно увеличить добычу нефти, в ближайшие дни выход страны из ОПЕК усилит ниспадающий ценовой тренд, поскольку такое решение накануне встречи участников коалиции может указывать на рассогласованность среди них. Что, в свою очередь, может привести к несоблюдению договоренностей", — сказала она.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки. В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году, что может повлиять на решение к возвращению сокращения добычи нефти в рамках сделки.