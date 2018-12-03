МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Бразильская Petrobras и американская Murphy Oil закрыли сделку по созданию совместного предприятия (СП) для разработки нефтегазовых месторождений в Мексиканском заливе, говорится в релизе Murphy Oil.

"Murphy Oil Corporation объявила сегодня о том, что ее дочерняя компания Murphy Exploration&Production Company закрыла ранее объявленную сделку по созданию стратегического совместного предприятия в Мексиканском заливе с Petrobras America Inc.", — говорится в сообщении.

В новой компании, которая будет называться MP Gulf of Mexico (MPGOM), Murphy будет принадлежать 80%, а Petrobras America — 20%. По условиям соглашения, Petrobras также получит от Murphy Oil компенсацию в размере 795 миллионов долларов.

Стороны объявили об объединении своих нефтяных и газовых активов в Мексиканском заливе в октябре. Тогда сообщалось, что в четвертом квартале 2018 года СП будет добывать 75 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Murphy Oil – нефтегазовая компания, работающая в Канаде, Мексиканском заливе и Азии. Petrobras – государственная бразильская компания. В настоящее время Petrobras, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе крупномасштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами.