МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Россия в рамках сделки ОПЕК+ согласна сократить добычу нефти на 150 тысяч баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"На переговорах в Москве чиновники (министерств энергетики России и Саудовской Аравии — ред.) разошлись в понимании, насколько каждая сторона должна сократить добычу (в рамках сделки ОПЕК+ — ред.). Саудовская Аравия утверждала, что российское предложение, согласно которому Москва сократит (добычу — ред.) максимум на 150 тысяч баррелей нефти в день, взвалит на Саудовскую Аравию слишком тяжелую ношу", — сообщает агентство со ссылкой на источники.

Саудовская Аравия настаивала на более равномерном распределении сокращения.

В субботу президент РФ Владимир Путин по итогам саммита G20 в Аргентине заявил, что у России и Саудовской Аравии есть договоренность продлить соглашение ОПЕК+, но пока нет понимания относительно объемов. А министр энергетики России Александр Новак сообщил, что подходы к будущему соглашению ОПЕК+ предстоит согласовать в ближайшие дни, до конференции в Вене.