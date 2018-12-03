МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Решение Катара выйти из организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не отразится на поставках нефти на рынок в 2019 году, считает вице-президент отдела Macro Oils в консультационной фирме Wood Mackenzie Энн-Луиза Хиттл (Ann-Louise Hittle).

"Катар имеет минимальный резерв мощностей (по добыче нефти – ред.), поэтому его выход (из ОПЕК – ред.) не повлияет на объем поставок нефти на рынок в 2019 году и не создаст риски для ОПЕК по возможному снижению уровня добычи в следующем году. Тем не менее, решение принято в то время, когда ОПЕК необходимо выработать сделку в условиях скептицизма на рынке по поводу способности картеля контролировать добычу", — говорится в ее комментарии, разосланном в СМИ.

В понедельник госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби заявил, что страна приняла решение о выходе из ОПЕК из-за желания сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, это решение не было политическим и не вызвано разногласиями с другими странами. Кроме того, Катар продолжит выполнять международные договоренности после выхода из картеля как любая страна вне этой организации. Катар планирует в понедельник информировать ОПЕК о выходе страны из организации в январе.

Катар вступил в ОПЕК в 1961 году. Страна является крупнейшим производителем СПГ в мире. В Катаре действует 11 заводов по производству СПГ общей мощностью 77 миллионов тонн в год. Согласно ноябрьскому докладу ОПЕК, добыча нефти Катара в октябре составила 609 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, страна занимает в альянсе 11 место по объемам добычи нефти.