МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Технический комитет стран соглашения ОПЕК+ по итогам заседания в понедельник не дал рекомендаций для предстоящей встречи ОПЕК+ на этой неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, там же 6 декабря пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года.

В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки. В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году, что может повлиять на решение к возвращению сокращения добычи нефти в рамках сделки.