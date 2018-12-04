МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Преждевременно утверждать, примет ли ОПЕК+ решение о сокращении добычи нефти на встрече в Вене, нет определенности по необходимым рынку объемам такого сокращения, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих агентству Блумберг.

По его словам, "преждевременно говорить, что произойдет" в Вене на этой неделе. В столице Австрии 5 декабря пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, 6 декабря — собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

"Нам нужно собраться и узнать мнения коллег о спросе и предложении (нефти — ред.), а также их прогнозы по уровню добычи их стран", — отметил аль-Фалих.

Он добавил, что пока непонятно, какой объем сокращения нефтедобычи необходим рынку. К тому же, указал саудовский министр, не каждая страна ОПЕК+ сможет поддерживать уровень добычи нефти на уровне октября текущего года.