МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Рост цен на нефть, который кратковременно достигал 3%, замедлился во вторник днем после заявлений главы минэнерго Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха относительно перспектив добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.26 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,33% — до 63,13 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,15% — до 54,9 доллара за баррель. Немного ранее во вторник показатели демонстрировали рост более чем на 3%, но сразу после заявлений министра Саудовской Аравии рост замедлялся до 1,8%, однако вскоре положительная динамика ускорилась.

Участники торгов обратили внимание на заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха в интервью агентству Блумберг о том, что пока преждевременно говорить, о том, сократит ли ОПЕК+ добычу на грядущем заседании. Министр также добавил, что нет определенности по необходимым объемам сокращения добычи.

Ранее во вторник рост цен на нефть достигал 3% после того, как агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что ОПЕК+ работают над сделкой по сокращению добычи нефти по меньшей мере на 1,3 миллиона баррелей в день. При этом источники агентства в ОПЕК утверждают, что обсуждалось пропорциональное сокращение добычи на 3-3,5% от уровня октября текущего года без каких-либо исключений для участников сделки.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, там же 6 декабря пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.