МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Французский премьер-министр Эдуар Филипп объявил о введении в стране моратория на рост налогов на топливо сроком на полгода на фоне охвативших страну протестов.
"Никакие налоги не могут ставить под угрозу единство нации… Насилие должно прекратиться. Мы с президентом республики приняли следующее решение. Три налоговых меры, которые должны были войти в силу с 1 января … После проведения консультаций сроком на шесть месяцев я замораживаю эти налоговые меры, которые не будут приняты без обсуждения со всеми сторонами", — заявил Эдуар Филипп в своем обращении к народу в эфире французских телеканалов.
В список мер, на которые наложен мораторий, в частности, попали рост цен на топливо, а также сопоставление налогов на бензин и на дизельное топливо.
Напомним, что изменение налога на топливо, которое должно было вступить в силу с 1 января 2019 года, спровоцировало волну масштабных протестов "желтых жилетов", которое охватило всю Францию.