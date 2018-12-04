МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Французский премьер-министр Эдуар Филипп объявил о введении в стране моратория на рост налогов на топливо сроком на полгода на фоне охвативших страну протестов. Премьер Франции может ввести мораторий на повышение налогов на бензин

"Никакие налоги не могут ставить под угрозу единство нации… Насилие должно прекратиться. Мы с президентом республики приняли следующее решение. Три налоговых меры, которые должны были войти в силу с 1 января … После проведения консультаций сроком на шесть месяцев я замораживаю эти налоговые меры, которые не будут приняты без обсуждения со всеми сторонами", — заявил Эдуар Филипп в своем обращении к народу в эфире французских телеканалов.

В список мер, на которые наложен мораторий, в частности, попали рост цен на топливо, а также сопоставление налогов на бензин и на дизельное топливо.

Напомним, что изменение налога на топливо, которое должно было вступить в силу с 1 января 2019 года, спровоцировало волну масштабных протестов "желтых жилетов", которое охватило всю Францию.