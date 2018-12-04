ВЕНА, 4 дек — ПРАЙМ. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи надеется, что все страны поддержат решение ОПЕК+ по дальнейшим действиям альянса, однако торопиться с ним нельзя.

"Мы надеемся, что все страны поддержат решение (по дальнейшей судьбе сделки ОПЕК+ — ред.), но торопиться с решением нельзя. Решение это будет обсуждаться. Мы ожидаем, что техкомитет, который сейчас встречается, как обычно, вынесет свои рекомендации, и я оптимистично настроен, как обычно, что все страны в ОПЕК и за пределами организации поддержат любые рекомендации по поводу того, что нам нужно делать дальше, чтобы сбалансировать рынок", — ответил аль-Мазруи журналистам на вопрос, поддержит ли РФ решение о возможном сокращении добычи нефти.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году, что может повлиять на решение к возвращению сокращения добычи нефти в рамках сделки. Свои дальнейшие действия участники сделки будут обсуждать в начале декабря. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.