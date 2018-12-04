ВЕНА, 4 дек — ПРАЙМ. ОПЕК не понимает решение Катара выйти из организации, но уважает право страны на этот выбор, заявил журналистам президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Каждая страна самостоятельно принимает решение о присоединении (к ОПЕК — ред.), и приветствуем всех, кто к нам присоединяется, но заставить кого-то остаться мы не можем", — сказал он.

"Любой, кто не хочет оставаться с нами, имеет право на это. Мы уважаем право Катара (на выход из ОПЕК — ред.) Мы не понимаем его, но мы уважаем его", — добавил аль-Мазруи.

Катар, 57 лет состоявший в ОПЕК, в понедельник объявил о выходе из организации. Страна намерена сосредоточиться на добыче газа и росте производства СПГ. Заявление было сделано в преддверии заседания министров стран ОПЕК 6 декабря в Вене. Там же 5 декабря состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.