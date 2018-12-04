ВЕНА, 4 дек — ПРАЙМ. Рынок нефти нуждается в сокращении добычи этого сырья странами соглашения ОПЕК+, но решение по конкретному объему еще предстоит обсудить, заявил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Наша цель — сбалансировать рынок нефти. В настоящий момент мы понимаем, как мы уже говорили (на заседании ОПЕК+ в ноябре — ред.) в Абу-Даби, что есть необходимость скорректировать наши действия. Но как именно, и на сколько, и от какого уровня — это будет обсуждаться (на заседаниях в Вене — ред.), и я надеюсь, мы достигнем решения", — сказал аль-Мазруи.

"Скорректировать наши действия нужно в сторону сокращения добычи, а не увеличения", — ответил он на уточняющий вопрос.