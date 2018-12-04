МОСКВА, 4 дек ПРАЙМ. ОПЕК+ в качестве одного из сценариев рассматривает сокращение нефтедобычи в следующем году по тем квотам, которые были согласованы в 2016 году, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.

"Есть предпосылки к тому, чтобы сохранить соглашение (декларацию о сотрудничестве, неофициально известную как Венское соглашение) с теми же уровнями нефтедобычи, которые были согласованы в 2016 году… таким образом Россия сейчас превышает свой уровень на 457 тысяч баррелей в день", — сказал источник в ответ на вопрос о текущем состоянии переговоров по продлению срока действия сделки после 2018 года и о готовности России сократить добычу нефти только на 150 тысяч баррелей в день.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК +) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК + согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.