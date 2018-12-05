МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. ОПЕК хочет убедить Россию сократить добычу нефти минимум на 300 тысяч баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+, при этом ОПЕК согласна на постепенное сокращение добычи в РФ, сообщили РИА Новости источники, близкие к переговорам.

По словам одного из источников, один из обсуждаемых членами ОПЕК вариантов заключается в том, чтобы Россия снизила добычу нефти не на 150 тысяч баррелей в сутки, как ранее сообщали СМИ, а на гораздо более значимую цифру — 300 тысяч баррелей в сутки.

При этом другой источник отметил, что организацию устроило бы даже постепенное снижение объемов производства в России. Собеседники агентства сообщили, что в настоящее время ОПЕК все еще ожидает ответа Москвы на это предложение.

В Вене 5 декабря пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который должен вынести для стран-участниц сделки рекомендацию о том, нужно ли и на сколько сокращать добычу нефти, чтобы сбалансировать рынок. В четверг, 6 декабря, эту рекомендацию предстоит обсудить конференции ОПЕК, а затем, 7 декабря, всем странам ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года.

В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Однако в последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году. Это может побудить ОПЕК+ вернуться к сокращению добычи нефти в рамках сделки.