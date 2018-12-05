ВЕНА, 5 дек — ПРАЙМ. ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти на 3-6 месяцев, сообщил журналистам министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи.

"Я думаю, что все, что сейчас может обсуждаться по Ирану, это теория. Иран перестает экспортировать, они под санкциями. Попросим ли мы их сократить на 1 миллион, 2 миллиона и так далее, но это теоретические рассуждения. Мы говорим о следующих 3,4,6 месяцах и краткосрочном периоде. И я не думаю, что многое изменится политически", — сказал аль-Румхи.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. В последнее время участники сделки говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году. Это может побудить ОПЕК+ вернуться к сокращению добычи нефти.