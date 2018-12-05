МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует стоимость нефти марки Brent на 2019 год на уровне 65 долларов за баррель, а к 2021 году она снизится до 60 долларов за баррель, следует из нового экономического прогноза агентства.

Согласно обновленным прогнозам, нефть марки Brent в 2019 году будет стоить 65 долларов за баррель на фоне устойчивого роста спроса, который будет удовлетворять возросший объем добычи из США. "В целом на рынке в 2019 году будет наблюдаться хороший объем предложения. Мы считаем, что страны ОПЕК вместе с другими нефтедобывающими странами, включая Россию, так называемая группа ОПЕК+, будут обладать некоторыми свободными мощностями для того, чтобы нивелировать возможные шоковые ситуации с предложением в свете того, что санкции против Ирана оказались менее жесткими, чем ожидалось ранее", — говорится в обзоре агентства.

Прогноз агентства по цене Brent на 2020 и 2021 годы составляет 62,5 доллара за баррель и 60 долларов за баррель соответственно. Агентство указывает, что прогноз отражает ожидания того, что ОПЕК+ будет регулировать добычу таким образом, чтобы поддерживать цены в среднесрочной перспективе выше 60 долларов за баррель. "Однако способность ОПЕК+ обеспечивать цены выше 70 долларов за баррель может быть ограничена давлением со стороны США", — добавляет агентство.

"В ближайшей перспективе цены будут определяться решением, которое должны принять ОПЕК и ОПЕК+ на своих встречах 6 и 7 декабря. Мы считаем, что, несмотря на давление со стороны США, наиболее вероятным сценарием является то, что основные производители нефти согласятся с некоторым сокращениям добычи, чтобы стабилизировать рынок, хотя этого вряд ли будет достаточно, чтобы привести рынок в равновесие в 2019 году. Это должно привести к умеренному росту цен на нефть", — считают эксперты.

Кроме того, агентство отмечает, что Россия полностью адаптировалась к более низкой ценовой конъюнктуре. По оценкам агентства, порог рентабельности по цене на нефть для России в 2018 году составляет 55 долларов за баррель, а для Саудовской Аравии остается выше 80 долларов за баррель.

"Мы не ожидаем каких-либо существенный последствий от выхода Катара из ОПЕК, учитывая, что добыча нефти в стране составляет менее 2% от общего объема нефти, добываемой странами ОПЕК", — добавляет агентство, комментируя недавнее заявление Катара о выходе из ОПЕК с 1 января.