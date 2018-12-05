ВЕНА, 5 дек — ПРАЙМ. Министр нефти Омана Моххамед аль-Румхи считает справедливыми цены на нефть на уровне выше 50 долларов за баррель.

"Если цена на нефть 50, мы, вероятно, найдем способ, как чувствовать себя комфортно и выжить. Это будет не очень хорошо, но мы ничего не можем сделать, мы не устанавливаем цены. Если цена 50, то 50, если 40, то 40, если 70, то 70", — сказал журналистам аль-Румхи.

"Нам нужна справедливая цена (на нефть — ред.), а 50 — не справедливая цена", — отметил он.

"Немного выше 50-ти", — сказал аль-Румхи, отвечая на вопрос, какая цена на нефть является справедливой.

Мировые цены на нефть к середине дня среды замедлили темпы снижения в ожидании инвесторами новостей из Вены, где проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent к 15.12 мск снижалась на 0,5% — до 61,77 доллара за баррель. Утром в среду падение стоимости нефти достигало почти 2%.