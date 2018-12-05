МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Бразильская Petrobras может получить 26,9 миллиарда долларов до 2023 года за счет продажи части активов в рамках бизнес-плана компании, нацеленного на сокращение долга, следует из заявления Petrobras.

"Petrobras продолжит сделки по продаже активов, ранее уже анонсированные, и будет заключать новые сделки по продаже, учитывая нынешний портфель активов, при этом потенциальный доход от этих сделок составит 26,9 миллиарда долларов в период бизнес-плана", — сообщила компания.

Как добавляет Petrobras, среди активов, которые планируется продать, заводы по производству удобрений, дочерняя компания по производству сжиженного углеводородного газа, а также предприятия по производству биодизеля и этанола.

Petrobras прогнозирует, что отношение чистого долга к скорректированной EBITDA компании снизится до уровня ниже 1.5x в 2020 году.

Компания также уточнила, что в рамках стратегического плана развития, рассчитанного до 2040 года, будет искать диверсифицированные источники энергии, такие как солнечная и энергия ветра.

Petrobas, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе крупномасштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами.